СК проверяет сообщения о нападениях мужчины с ножом и молотком в Москве

Старший помощник руководителя Главного Следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова сообщила о начале проверки публикаций в СМИ о нападениях неизвестного с ножом и молотком на прохожих на севере Москвы, передает агентство городских новостей «Москва».

«Несмотря на неоднократные обращения местных жителей в правоохранительные органы, сотрудниками полиции какие-либо меры по пресечению и предупреждению преступных действий мужчины не принимаются. По данному факту следственными органами Главного Следственного управления Следственного комитета России по городу Москве организована доследственная проверка», --заявила Иванова.

По ее словам, в данный момент проводится необходимый комплекс мер, которые направлены на определение всех обстоятельств произошедшего.