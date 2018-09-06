В Советской Гавани ввели режим ЧС после удара тайфуна «Джеби»

Режим ЧС ввели в городе Советская Гавань Хабаровского края, где во время тайфуна «Джеби» сорвало крыши и повалило деревья, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Спасатели уточнили, что сильный ветер повредил крыши детского сада «Ласточка» и школы №1 общим объемом около 2,5 тысячи кв.м. Также была сорвана крыша со здания администрации поселка Заветы Ильича. В поселке Ванино и городе Советская Гавань из-за циклона повалены сотни деревьев. Местный пожарно-спасательный гарнизон и коммунальщики расчищают улицы.

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«В городе Советская Гавань введен режим «Чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Джеби» унес жизни шестерых человек в Японии. Уточнялось, что тайфун стал одним из самых сильных в стране за последние 25 лет. Из-за стихийного бедствия в Японии отменили более 600 авиарейсов.