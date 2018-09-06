Число пострадавших при землетрясении на Хоккайдо возросло до 125

Два человека погибли из-за землетрясения на Хоккайдо, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, передает РИА «Новости».

«Два человека погибли в результате землетрясении на Хоккайдо», — сообщил Суга.

Кроме того, известно о 125 пострадавших и 39 пропавших без вести.

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Также на острове произошла крупномасштабная остановка электроэнергии. Без света остались 2,95 миллиона домов. Как сказал Суга, пока время восстановления неизвестно из-за поломки оборудования на электростанциях.

Ранее сообщалось, что после землетрясения на японском острове Хоккайдо произошло отключение внешнего питания на АЭС «Томари».

На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр землетрясения находился на глубине более 39 километров в 67 километрах к юго-востоку от населенного пункта Саппоро.