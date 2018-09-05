Максакова раскрыла подробности ультиматума «украинских патриотов»

Бывшая депутат Госдумы России Мария Максакова, находящаяся в данный момент на Украине, рассказала об угрозах со стороны «украинских патриотов», а также об объявленном ей ультиматуме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на фейсбук Максаковой.

Экс-депутат подтвердила, что получила вчера, 4 августа, ультиматум от имени «украинских патриотов», согласно условиям которого она должна покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

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По словам Максаковой, по факту угроз в ее адрес на Украине уже заведено уголовное дело. Также она поблагодарила лично президента Украины Петра Порошенко за «искреннее участие в ее судьбе» и предоставленную охрану.

Ранее сообщалось, что группа активистов, называющих себя «украинскими патриотами», потребовали от Максаковой покинуть Украину.