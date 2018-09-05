Москалькова прокомментировала госпитализацию Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что возмущена ситуацией вокруг руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, которого госпитализировали из зала суда. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, после приступа Вышинского снова повезли в суд, несмотря на то, что он перенес инфаркт.

Реклама

Она также добавила, что просит правозащитное сообщество вмешаться в данную ситуацию.

Москалькова подчеркнула, что Вышинского необходимо выпустить на свободу.

Ранее сообщалось, что Кирилла Вышинского госпитализировали из зала херсонского городского суда.

Как отмечалось, суд удовлетворил ходатайство защиты о назначении Вышинскому медицинского обследования.