В Крыму остановлена работа завода после выброса загрязняющего вещества
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что работа завода «Крымский Титан» остановлена на две недели, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что работа приостановлена из-за того, что кислотонакопитель завода стал источником выброса загрязняющего вещества в атмосферу.
«Это ночью в связи с перепадом ночной и дневной температуры впервые предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида превысила норму. Мы провели с утра совещание, к нам прибыли рабочие группы из всех федеральных министерств и ведомств. В результате мной, по согласованию с руководство завода «Титан», принято решение на две недели остановить завод», — сказал Аксенов
Аксенов отметил, что в Крым также прибыла глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее сообщалось, что в министерство экологии и природных ресурсов Крыма поступили обращения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от жителей городов Армянск и Красноперекопск.