В Сеуле начнут ежедневные рейды по общественным туалетам из-за волны «шпионского порно»

В Сеуле начнут ежедневные проверки скрытых камер в общественных туалетах в ответ на растущее общественное возмущение после волны «шпионского порно». Об этом сообщает агентство «Ренхап».

В Южной Корее ранее прошел митинг, на котором женщины выступили против инцидентов, связанных с использованием скрытых камер в общественных туалетах в Сеуле. В стране появилась проблема «шпионской порнографии», которое снимается тайно с помощью скрытых камер в общественных туалетах. В основном, такие преступления совершаются против женщин.

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В настоящее время правительство Сеула проверяет каждый туалет примерно раз в месяц и нанимает около 50 инспекторов для наблюдения за более чем 20 тыс. общественных туалетов, говорится в материале. По данным агентства, «более амбициозный» план, включающий ежедневные проверки туалетов, был представлен 2 сентября.

В соответствии с новым планом властей Сеула предполагается задействовать дополнительно около 8 тыс. работников. Помимо этого, планируется усилить надзор за тысячью общественных туалетов, в которых наиболее часто происходят подобные инциденты.

В августе за скрытую фотосъемку голого мужчины южнокореянке вынесли судебный приговор. 25-летняя женщина была приговорена районным судом Сеула к 10 месяцам тюремного заключения.