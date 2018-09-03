В МЧС предупредили жителей Подмосковья о грозе и порывистом ветре

В управлении МЧС по Московской области предупредили о грозе и порывистом ветре в регионе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, неблагоприятные метеорологические условия могут начаться в ближайшие два часа и сохранятся до вечера. В регионе ожидаются дождь и гроза, при которой порывы ветра могут достигать 15 м/с.

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В ведомстве порекомендовали по возможности не выходить на улицу и соблюдать правила безопасности.

Ранее сообщалось, что в столице в понедельник, 3 сентября, ожидается до +27°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +25 до +27°С. Днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный, 3-8 м/c.