В Китае из-за ливней погибли пять человек

В китайской провинции Юньнань в результате наводнения, которое было вызвано сильными дождями, погибли пять человек. Об этом сообщает «Синьхуа».

По данным агентства, в настоящее время 16 человек числятся пропавшими без вести.

Как отмечается, местные власти ввели в провинции режим экстренного реагирования.

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При этом из-за ливней уезд Малипо остался без электричества и связи.

Ранее сообщалось, что в итальянской области Калабрия по меньшей мере пять человек погибли в результате паводка, вызванного сильными дождями.

Как отмечалось, погибшие находились в составе туристической группы.