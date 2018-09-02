В Иркутской области пропал вертолет Ми-8, сообщает РИА «Новости» со ссылкой представителя экстренных служб в регионе.

Как отмечается, экипаж вертолета не вышел в установленное время на связь. На борту пропавшего Ми-8 находились три человека.

По имеющимся данным, вертолет выполнял геологическую разведку в Иркутской области.

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«Ми-8 вылетел на проведение геологической разведки из Усть-Кута. В установленное время экипаж не вышел на связь», — сказал источник.

Он также подчеркнул, что обстоятельства ЧП выясняются.

Авиакомпания-владелец воздушного судна подтвердила факт исчезновения судна с радаров, однако прокомментировать инцидент не смогла.

«Мы ничего не комментируем, пока не появится какая-либо конкретная информация», — сказал представитель авиакомпании.

Ранее сообщалось о падении Ми-8 в Краснодарском крае.