В Иркутской области пропал вертолет Ми-8
В Иркутской области пропал вертолет Ми-8, сообщает РИА «Новости» со ссылкой представителя экстренных служб в регионе.
Как отмечается, экипаж вертолета не вышел в установленное время на связь. На борту пропавшего Ми-8 находились три человека.
По имеющимся данным, вертолет выполнял геологическую разведку в Иркутской области.
«Ми-8 вылетел на проведение геологической разведки из Усть-Кута. В установленное время экипаж не вышел на связь», — сказал источник.
Он также подчеркнул, что обстоятельства ЧП выясняются.
Авиакомпания-владелец воздушного судна подтвердила факт исчезновения судна с радаров, однако прокомментировать инцидент не смогла.
«Мы ничего не комментируем, пока не появится какая-либо конкретная информация», — сказал представитель авиакомпании.
Ранее сообщалось о падении Ми-8 в Краснодарском крае.