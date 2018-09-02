Сурков назвал великой честью дружбу с Захарченко

Помощник президента России Владислав Сурков выразил свои соболезнования в связи с убийством главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, передает Донецкое агентство новостей.

«Ты все время спешишь, Саша. Из кабинета Главы на передовую, оттуда (если не ранили) на встречу с шахтерами, потом к фермерам, потом на открытие школы… Да и как не спешить, когда столько проблем, решения которых люди ждут только от тебя. Вот и с уходом ты спешишь. Торопишься, хотя уходить еще рано. Слишком рано. Но если уж по-другому никак, скажу, как всегда: пока, брат, береги себя», — сказал Сурков.

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Он также отметил, что они с Захарченко оба верили в вечную жизнь и поэтому Сурков обратился к нему «как к живому».

«И в этот тяжелый день говорю тебе то же, что говорил в твои дни рождения: что ты крутой парень, настоящий герой, и что быть твоим другом — великая честь», — подчеркнул Сурков.

Ранее сообщалось, что Захарченко планировал посетить похороны певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона.