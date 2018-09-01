Медведев назвал циничным преступлением убийство Захарченко

Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко было циничным преступлением. Об этом говорится в телеграмме премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Глава правительства также выразил соболезнования родным и близким Захарченко.

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«Лидер Донбасса погиб в результате циничного преступления», — говорится в тексте телеграммы.

По его словам, Захарченко «никогда не изменял своим принципам, всегда и во всем шел до конца, был мужественным и принципиальным политиком».

Вечером 31 августа в ресторане «Сепар» в центре Донецка произошел взрыв. В результате него погиб глава ДНР Александр Захарченко и тяжело ранен министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.