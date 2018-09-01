СК проводит выемку документов в аэропортах Сочи и Внуково

Следователи проводят выемку документации в аэропортах Сочи и Внуково, а также в авиакомпании Utair в связи с аварийной посадкой самолета в Сочи, передает РИА «Новости».

«В рамках уголовного дела по факту аварийной посадки самолета в Сочи назначен ряд судебных экспертиз. Следователи осуществляют выемку необходимой документации в аэропортах Сочи, Внуково и в авиакомпании Utair», — говорится в сообщении.

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Ранее эксперт заявил, что причиной аварии Boeing в Сочи мог стать отказ тормозной системы.

После аварийной посадки Boeing 737 в Сочи двум взрослым и ребенку потребовалась госпитализация. Также сообщалось, что во время оперативных действий скончался сотрудник аэропорта.