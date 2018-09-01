В ЛНР объявлен режим повышенной боеготовности в связи с гибелью главы ДНР

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что после гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко на территории ЛНР объявлен режим повышенной боевой готовности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пасечник отметил, что обстановка в самопровозглашенной республике стабильная, ситуация контролируется властями ЛНР. По его словам, предприняты все меры для сохранения спокойствия.

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«Нами приняты все исчерпывающие меры по усилению безопасности, введен режим повышенной боевой готовности в подразделениях Народной милиции, в усиленном режиме находятся подразделения МГБ, МВД и прокуратуры», — рассказал Пасечник.

Глава ДНР погиб в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» 31 августа.

Ранее сообщалось, что войска ДНР подняли по тревоге.