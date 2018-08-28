В беспорядках в немецком Хемнице пострадал россиянин

В результате беспорядков в немецком городе Хемниц пострадал гражданин России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Германии.

Столкновения произошли между националистами и их противниками. Протесты возникли из-за того, что в ночь на воскресенье в результате драки погиб 35-летний гражданин Германии, в драке могли принимать участие мигранты.

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В посольстве отметили, что состояние пострадавшего россиянина удовлетворительное. Сотрудники генконсульства выехали в больницу, чтобы навестить его и оказать ему необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что после столкновения радикалов в Хемнице были госпитализированы несколько человек.