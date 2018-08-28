МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за 30-градусной жары в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного главка ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, 28 августа с 13.00 до 18.00 в отдельных районах г. Москвы ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30..31°С», — говорится в сообщении.

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Ведомство призывает граждан быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, пить больше воды.

Ранее «Газете.Ru» рассказали в центре «Фобос», что окончание лета 2018 года окажется на 4-5 градусов выше климатической нормы.