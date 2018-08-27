Дипломаты выясняют, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе во Флориде

Российские дипломаты в США выясняют, были ли российские граждане в числе пострадавших при стрельбе в Джексонвилле, штат Флорида. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя посольства России.

«Консульский отдел посольства выясняет, не пострадали ли россияне в ходе инцидента со стрельбой во Флориде», — сказал он.

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26 августа в торговом центре Jacksonville Landing, где проходил турнир по видеоигре, произошла стрельба. Погибли три человека, в том числе стрелок, еще 11 пострадали.

По данным властей, стрелявший покончил с собой.