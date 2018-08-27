В Москве произошел пожар в «Доме на набережной»
Пожар произошел в «Доме на набережной» в центре Москвы, возгорание удалось потушить. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Уточняется, что загорелась веранда на верхних этажах здания.
«Поступила заявка по адресу: улица Серафимовича, дом 2. Возгорание произошло на летней веранде, которое быстро ликвидировали. Площадь возгорания составила десять квадратных метров», — сказал представитель ведомства.
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На место прибыло множество пожарных. Огонь удалось оперативно ликвидировать.
Пожар в Доме на набережной сейчас pic.twitter.com/SHZHSdJ1m0— Расстрига Доренко (@rasstriga) 26 августа 2018 г.