Стала известна дата прощания с погибшей в Прикамье учительницей

Церемония прощания с учительницей русского языка и литературы Олесей Багутой, погибшей от рук 17-летнего ученика в Добрянке Пермского края, состоится 9 апреля. Об этом сообщил глава администрации муниципального округа Дмитрий Антонов.

Он уточнил, что все желающие смогут в 10:00 проститься с Багутой во Дворце культуры и спорта имени В.А.Ладугина. В 11:00 в храме Рождества Пресвятой Богородицы состоится отпевание, в 13:30 пройдет поминальный обед в ресторане «Старый город».

«Олеся Петровна останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто знал её как добрый, мудрый и отзывчивый человек», — говорится в сообщении Антонова.

Накануне девятиклассник напал на учителя русского языка и литературы на крыльце школы №5 в Добрянке и нанес ей ножевые ранения. По словам очевидцев, он ударил ее три раза в шею, два — в живот и один — в спину. Женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Позднее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что пострадавшую спасти не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, сейчас они устанавливают его мотивы. По данным ТАСС, юноша имел проблемы с успеваемостью, оставался на второй год и состоял на учете в полиции. Mash пишет, что школьник был недоволен тем, что из-за неуспеваемости его не допустили к ОГЭ. Одноклассники нападавшего жаловались на его странное поведение. Как писал Telegram-канал Baza, подросток мог биться головой об стену и угрожать сверстникам.

Ранее стало известно, что напавший на учительницу в Добрянке юноша оскорблял ее в интернете.