В офисе Зеленского высказались о ходе конфликта с Россией

Условий для перелома конфликта на Украине не наблюдается ни у у одной из сторон. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса в интервью «РБК-Украина».

«Сейчас не наблюдается условий для перелома войны ни от одной из сторон [России и Украины]», — сказал Палиса.

При этом он заметил, что у ВС РФ «достаточно амбициозные планы на этот год, как и на последующие».

До этого депутат Алексей Журавлев заявлял, что армию России ждут тяжелые бои за крупные города Украины, без взятия Харькова, Одессы и Николаева окончательно раздавить «нацистскую гадину» не удастся. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский на словах продолжает «отвоевывать какие-то мифические территории», но на деле ВСУ только пятятся назад. ВС РФ, в свою очередь, «тяжело и сложно» выгрызают оставшуюся под контролем Украины территорию Донбасса, указал депутат.

