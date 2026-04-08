Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В офисе Зеленского высказались о ходе конфликта с Россией

Замглавы ОП Палиса не увидел условий для перелома конфликта на Украине
Efrem Lukatsky/AP

Условий для перелома конфликта на Украине не наблюдается ни у у одной из сторон. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса в интервью «РБК-Украина».

«Сейчас не наблюдается условий для перелома войны ни от одной из сторон [России и Украины]», — сказал Палиса.

При этом он заметил, что у ВС РФ «достаточно амбициозные планы на этот год, как и на последующие».

До этого депутат Алексей Журавлев заявлял, что армию России ждут тяжелые бои за крупные города Украины, без взятия Харькова, Одессы и Николаева окончательно раздавить «нацистскую гадину» не удастся. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский на словах продолжает «отвоевывать какие-то мифические территории», но на деле ВСУ только пятятся назад. ВС РФ, в свою очередь, «тяжело и сложно» выгрызают оставшуюся под контролем Украины территорию Донбасса, указал депутат.

Ранее в России раскрыли, как ускорить продвижение в зоне СВО.

 
Теперь вы знаете
Россияне все чаще идут к хирургам после укуса комара. Что за новую болезнь переносят кровососы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!