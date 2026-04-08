Стало известно о «большой проблеме» на Украине, возникшей из-за мобилизации

Мобилизация привела к тому, что на Украине стало не хватать водителей бензовозов и возникла проблема с доставкой топлива. Об этом в эфире YouTube-канала «Суперпозиция» сообщил бывший президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук.

По его словам, многих водителей отправили служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Другие «разбежались», чтобы их не мобилизовали прямо на дорогах.

«Вы должны понимать, что это за водители <...>, их не так много на Украине. И есть большая проблема, как мы будем из этого выходить», — добавил специалист.

6 апреля украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на военного омбудсмена Ольгу Решетилову сообщило, что руководство страны может ужесточить мобилизацию под предлогом введения фиксированных сроков службы в ВСУ. Как выяснили журналисты, в настоящее время власти прорабатывают варианты установления четких сроков службы. Однако реализовать этот план без расширения мобилизации невозможно, подчеркивается в материале. При этом Решетилова в ходе интервью для «РБК-Украина» призвала не ждать популярных решений о сроках службы в ВСУ.

