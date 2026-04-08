Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В Иране раскрыли подробности компенсации ущерба стране

Fars: причиненный Ирану ущерб компенсируют из национального инвестфонда
Vahid Salemi/AP

Ущерб, причиненный Ирану в ходе конфликта с США и Израилем, будет компенсирован из создаваемого специального инвестиционного фонда. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на источник, знакомый с полным текстом представленных Тегераном условий перемирия.

«Содержание плана, устанавливающего окончательные рамки прекращения огня, включает следующие пункты:… компенсация ущерба с созданием национального инвестиционного фонда», — говорится в сообщении.

О структуре и формах управления этим фондом информации пока нет.

По информации агентства, Иран в будущем намерен взимать плату за прохождение судов через Ормузский пролив, а часть налогов с этого будет направлена на программы восстановления разрушенных во время конфликта объектов.

В среду американский президент Дональд Трамп за полтора часа до окончания своего ультиматума объявил о перемирии с Ираном сроком на две недели. По его словам, решение было принято после разговоров с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и главнокомандующим армией страны Асимом Муниром.

Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. В конце этой недели должны начаться переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде.

Ранее в Израиле сообщили о продолжении военных действий против Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
