Учительница рисования совратила подростка

В Нью-Джерси учительницу рисования лишили преподавательской лицензии за роман с несовершеннолетним учеником. Об этом сообщает NJ.com.

По данным расследования, 48-летняя Эми Д'Овидио вступала в интимную связь с подростком в здании школы, в своей машине и дома. Пострадавшему было от 13 до 17 лет. Женщину арестовали в феврале 2024 года после того, как на нее пожаловались.

В суде педагог добровольно отказалась от права преподавать и признала свою вину. Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

До этого учитель закрытой школы-интерната напоила ученика и совратила его в машине. Женщина угодила в скандал после того, как свидетель заснял на видео, как она вступила в интимную связь с мальчиком в своей машине, а затем обратился в полицию, прикрепив сделанную им видеозапись в качестве доказательства. Обвиняемую признали виновной по двум пунктам обвинения в сексуальных действиях с ребенком и приговорили к 45 месяцам тюремного заключения.

Ранее учительнице запретили преподавать из-за рассказов ученикам о своих отношениях.