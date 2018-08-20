Число жертв землетрясений на острове Ломбок увеличилось до 506

Число погибших в результате двух землетрясений на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 506 человек, передает РИА «Новости» заявление национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

«Число погибших в нескольких сильных землетрясениях на острове Ломбок в Индонезии достигло 506», — говорится в сообщении.

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Представитель управления Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что всего более 431 тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, так как в результате землетрясения были разрушены более 74 тысяч домов и объектов инфраструктуры.

Сообщается, что число жертв землетрясения может увеличиться, так как часть тел погибших находится под завалами зданий и на месте схода оползней. В ведомстве также предполагают, что местным властям сообщили не о всех смертельных случаях.