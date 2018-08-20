В Москве в понедельник ожидается до +24°С

В Москве в понедельник, 20 августа, ожидается до 24°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +22 до +24°С.

Днем облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о повышенном уровне погодной опасности 20 августа из-за повышенной вероятности пожара.

Также ранее сообщалось, что в Москве «бабье лето» может наступить в конце сентября.