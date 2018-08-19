В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8
В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8.
Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился примерно в 23 км к югу от города Андырын и в 34 км к северу от города Османие. Очаг залегал на глубине 6 км.
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Ранее сообщалось, что на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9.
Число жертв предыдущего землетрясения в Индонезии превысило 380 человек.
Кроме того, более 13 тысяч человек пострадали. Несколько мощных подземных толчков вынудили сотни тысяч местных жителей покинуть свои дома.