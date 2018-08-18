Экипаж «Механика Погодина» пресек новую попытку проникновения на судно

Экипаж задержанного на Украине российского танкера «Механик Погодин» предотвратил третью незаконную попытку проникновения на судно. Об этом сообщается на сайте компании-судовладельца ООО «В.Ф. Танкер».

По данным компании, «инспекция портового контроля» попыталась проникнуть на борт танкера для проверки анонимной жалобы.

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Как отмечается, «инспекторы» утверждали, что жалоба якобы поступила от одного из членов экипажа танкера.

При этом моряки не пропустили «инспекцию» на судно в связи с отсутствие правовых оснований.

В компании также подчеркнули, что экипаж танкера считает провокацией новую попытку проникновения на судно.

Ранее сообщалось, что моряки «Механика Погодина» рассказали о попытке сотрудников СБУ попасть на судно.