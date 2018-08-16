У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
У берегов японского острова Иводзима произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 11 километров в 420 километрах к юго-востоку от населенного пункта Огасавара», — говорится в сообщении.
Реклама
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что в итальянской провинции Кампобассо произошло землетрясение магнитудой 5,3.