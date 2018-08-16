В Екатеринбурге совершил экстренную посадку пассажирский самолет

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Сеул, совершил экстренную посадку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Андрея Клименских.

По имеющимся данным, вынужденное приземление было связано с тем, что один из пассажиров рейса плохо себя почувствовал. После приземления в «Кольцово» его срочно госпитализировали. По данным «АиФ-Урал», в больнице медики диагностировали у мужчины инсульт.

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«Сегодня в 1.50 (23.50 мск) в аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку рейс SU-250 Москва-Сеул. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. По прилете в Екатеринбург пассажир был госпитализирован в одну из больниц города», — сказал Клименских.

Он также заявил, что в 4.42 (2.42 мск) самолет вылетел в пункт назначения.

Ранее сообщалось, что самолет совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за рождения ребенка на борту.