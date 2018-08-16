В Москве в четверг ожидается до +23°С

В столице в четверг, 16 августа, ожидается до +23°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +21 до +23°С.

Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/c, с порывами до 15 м/c.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду, 15 августа, выпадет более четверти месячной нормы осадков. В столице ожидались сильные ливни, шквальный ветер до 20 м/с и град. При этом температура воздуха могла подниматься до +30°C.

«Газета.Ru» подготовила фоторепортаж рекордного ливня, который прошел в столице 15 августа.