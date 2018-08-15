Песков: мне нечего добавить по Сенцову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить об отказе Кремля в помиловании осужденному в России Олегу Сенцову некорректно, поскольку просьбы такой не было, передает РИА «Новости».

«Мне по-прежнему нечего добавить по Сенцову. Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что здесь употреблять фразу «отказать в помиловании», наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании. В остальном мне добавить нечего», — сказал Песков.

Ранее сестра осужденного в России режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала об ответе управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан на запрос матери режиссера. В ответе говорится о необходимости личного обращения Сенцова к президенту страны Владимиру Путину с просьбой о помиловании.