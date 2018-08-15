В Японии предупредили о сильном извержении вулкана

Главное метеорологическое управление Японии предупредило о возможности сильного извержения вулкана на острове Кутиноэрабу на юго-западе страны, передает РИА «Новости».

Уточняется, что извержение «может привести к катастрофическим последствиям в районах проживания людей».

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Управление повысило уровень опасности в этом районе со второго сразу до четвертого, что означает «подготовка к эвакуации».

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате выброса лавы из вулкана Килауэа на Гавайских островах увеличилось до 23 человек.

По имеющимся данным, бомба из лавы «размером с баскетбольный мяч» упала на судно с 49 пассажирами и тремя членами экипажа. Выбросом лавы пробило дырку в крыше. Также из-за извержения произошел выброс камней и другого мусора.