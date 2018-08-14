Ученые прогнозируют аномально теплую пятилетку по всей Земле

Климатологи заявляют, что на протяжении ближайших пяти лет на Земле следует ожидать аномальную жару и теплые зимы. Об этом пишет журнал Nature Communications.

Ученые также подчеркнули, что для температур моря тренд на аномально высокие значения будет сохраняться более длительное время.

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Флориан Севелле из университета Бреста во Франции и Сибрен Дрижфхоут из Метеорологического института Нидерландов разработали климатическую модель, построенную на базе математических принципов. В отличие от классических теорий, она позволяет предсказать не только среднестатистические температуры и тенденции, но и определить вероятность экстремальных сценариев.

Вероятность возникновения аномальной жары, по словам ученых, в 2018 году превышает 64%, а в 2019-2020 годах — 58%. Средние температуры будут выше нормы примерно на 0,1°С, что повысит частоту засух, волн жары и других погодных аномалий. Ожидается, что ситуация нормализуется только после 2022 года, хотя вода в океанах еще долго может оставаться перегретой.

Ранее сообщалось, что во Франции из-за аномальной жары были остановлены четыре энергоблока на АЭС.