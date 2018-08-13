В США частный самолет врезался в жилой дом

В штате Юта легкомоторный частный самолет врезался в жилой дом, пилот погиб. Об этом сообщает ABC News.

Полиция сообщила телеканалу KSL-TV, что два человека, которые находились в доме, не получили травм и в данный момент эвакуированы из здания.

Отмечается, что в результате инцидента дом загорелся. По данным телеканала, после столкновения самолет почти полностью разрушился, только его хвост и крыло остались в целом неповрежденными.

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Для устранения последствий крушения самолета полиция перекрыла дорогу.

Детали инцидента в данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что на Аляске разбился легкомоторный самолет.