Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Петербурге подполковника МВД арестовали по подозрению в крышевании борделя

Суд в Петербурге арестовал подполковника МВД по подозрению в крышевании борделя
Telegram-канал Mash на Мойке

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подполковника полиции Ольги Лелиновой, которая обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, с 2021 по 2025 год обвиняемая, располагая информацией о причастности ряда лиц к организации занятий проституцией и содержанию борделей, систематически получала от них денежные средства, имущество и услуги имущественного характера. Взамен она не проводила проверки в отношении указанных объектов, предупреждала об облавах, а также предоставляла борделям клиентов из числа своих знакомых. Кроме того, знакомые сутенеры передавали ей информацию о своих конкурентах, которую Лелинова использовала в рабочих целях для «обеспечения положительных показателей» на службе.

25 февраля Лелиновой было предъявлено обвинение по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности). Вину она не признала и просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Суд постановил заключить обвиняемую под стражу до 24 апреля.

7 февраля полицейские Новосибирска задержали семь человек, участвовавших в схеме организации проституции. По версии следствия, управляли бизнесом две женщины в возрасте 28 и 25 лет.

Организаторы сняли три квартиры в центре города и «наняли» пятерых иностранок, приехавших из сопредельных государств. Некоторые из них приехали в РФ, чтобы оказывать услуги непристойного характера, при этом дома у них остались семьи и дети.

Ранее более 50 человек осудили за организацию занятия проституцией в Забайкалье.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!