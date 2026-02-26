В Петербурге подполковника МВД арестовали по подозрению в крышевании борделя

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подполковника полиции Ольги Лелиновой, которая обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, с 2021 по 2025 год обвиняемая, располагая информацией о причастности ряда лиц к организации занятий проституцией и содержанию борделей, систематически получала от них денежные средства, имущество и услуги имущественного характера. Взамен она не проводила проверки в отношении указанных объектов, предупреждала об облавах, а также предоставляла борделям клиентов из числа своих знакомых. Кроме того, знакомые сутенеры передавали ей информацию о своих конкурентах, которую Лелинова использовала в рабочих целях для «обеспечения положительных показателей» на службе.

25 февраля Лелиновой было предъявлено обвинение по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности). Вину она не признала и просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Суд постановил заключить обвиняемую под стражу до 24 апреля.

7 февраля полицейские Новосибирска задержали семь человек, участвовавших в схеме организации проституции. По версии следствия, управляли бизнесом две женщины в возрасте 28 и 25 лет.

Организаторы сняли три квартиры в центре города и «наняли» пятерых иностранок, приехавших из сопредельных государств. Некоторые из них приехали в РФ, чтобы оказывать услуги непристойного характера, при этом дома у них остались семьи и дети.

Ранее более 50 человек осудили за организацию занятия проституцией в Забайкалье.