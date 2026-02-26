Размер шрифта
Украинка выколола глаз трехлетнему сыну ради пособия по инвалидности

В Украине мать выколола глаз сыну ради социальных выплат и лишилась свободы
РИА «Новости»

Украинка выколола глаз трехлетнему сыну ради социальных выплат, ее лишили свободы на 7,5 лет. Об этом сообщает офис Генерального прокурора Украины.

Жительницу Тернопольщины обвинили в причинении умышленных тяжких телесных повреждений своему маленькому сыну. Трагедия произошла в ноябре 2019 года в областной больнице.

Безработная мать, живущая на соцвыплатах, рассчитывала на их получение из-за «болезни» сына. Дождавшись момента, когда рядом никого не было, женщина медицинской иглой намеренно повредила ребенку глазное яблоко. В результате мальчик ослеп на один глаз.

За особо тяжкие телесные повреждения, лишившие ребенка органа зрения, женщина получила 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Суд также взыскал с нее 600 тыс. гривен (более 1 млн рублей — прим. ред.) морального вреда и расходы на лечение. Сейчас мальчик находится на попечении другой семьи.

Ранее сын отрезал матери палец, чтобы разблокировать ее телефон ради доступа к деньгам.

 
