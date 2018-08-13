В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0
В китайской провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 7 километров в 40 километрах к юго-востоку от города Юйси», — говорится в сообщении.
Реклама
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что на территории американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,0.