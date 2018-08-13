На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,0

На территории американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 11 километров в 65 километрах к юго-западу от населенного пункта Кактовик», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что у побережья Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,6.