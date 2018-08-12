В Петербурге вандалы установили мангал на Медном всаднике

Сотрудники полиции задержали в Петербурге двух вандалов, установивших мангал на Медном всаднике на Сенатской площади, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Как уточняет полиция, инцидент произошел 5 августа, когда в отделение МВД в Адмиралтейском районе поступило сообщение, что на скульптуру Медного всадника забрались два молодых человека, и полицейские выехали на место происшествия.

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«Сотрудники полиции задержали двух вандалов, установивших мангал на Медном всаднике … В их отношении составлены административные протоколы по (статье) «мелкое хулиганство». Правонарушители обязаны заплатить штраф в размере 500 рублей», — говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что одному из задержанных 20 лет, другому — 32 года.

В 2016 году в Кемерово сотрудники полиции нашли подростков, которые разместили в интернете видео, на котором они жарили сосиски на Вечном огне.