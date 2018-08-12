Омбудсмен Украины заявила об отсутствии у СБУ претензий к экипажу «Механика Погодина»

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что у СБУ нет претензий к 12 россиянам, находящимся на борту танкера «Механик Погодин», стоящего в порту Херсона. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, по словам омбудсмена, в понедельник, 14 августа, пройдет суд по вопросу ареста судна.

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«Все они (россияне — «Газета.Ru») прошли пограничный контроль, свободны в своих передвижениях, их никто не удерживает. Они не под санкциями. Впрочем, они никуда не выходят, остаются на судне», — рассказала Денисова.

Ранее сообщалось, что у находящихся на судне моряков есть продукты, вода и медикаменты, в случае необходимости они могут обратиться к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой или к Денисовой.

Сообщения о возможном аресте судна появились в субботу, 11 августа. «Механик Погодин» внесен в санкционный список СНБО Украины.