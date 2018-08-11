Суд в Ереване арестовал брата экс-премьера Армении

Суд Еревана арестовал Генриха Абрамяна, брата бывшего премьера Армении Овика Абрамяна. Его обвиняют в незаконном хранении оружия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Специальной следственной службы Армении.

10 августа Генриху Абрамяну было предъявлено обвинение по статье «незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Сегодня, 11 августа, состоялся суд по определению меры пресечения.

Реклама

«Суд избрал в отношении Абрамяна арест в качестве меры пресечения», — сказала пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

По версии следствия, брат экс-премьера незаконно хранил оружие на территории бывшего механико-ремонтного завода в селе Мхчян, оформленного на имя Амбика Геворкяна, но фактически принадлежащего экс-премьеру.

Ранее сообщалось, что брату бывшего премьера Армении предъявили обвинение.