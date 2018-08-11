Полиция не стала связывать угон самолета в США с терроризмом

В полиции округа Пирс американского штата Вашингтон заявили, что угон самолета из аэропорта Сиэтла не был связан с терроризмом. Об этом сообщает NBC News.

Самолет угнал 29-летний механик, лайнер был без пассажиров. Отмечается, что самолет некоторое время сопровождали военные истребители. После попыток управлявшего самолетом мужчины сделать несколько трюков, лайнер потерпел крушение на юге залива Пьюджет.

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«Нет указаний на то, что это был теракт, попытка атаки — это могла быть попытка увеселительной поездки, которая чудовищным образом пошла не так», — заявил шериф полиции.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Сиэтла угнали самолет.