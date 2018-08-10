Брату экс-премьера Армении предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия

Следователи предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия брату бывшего премьера Армении Овика Абрамяна — Генриху Абрамяну, передает РИА «Новости».

«В рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела Генриху Абрамяну 10 августа предъявлено обвинение в том, что он незаконно приобрел и хранил оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении.

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Абрамяну предъявлено обвинение по статье «незаконное приобретение и хранение оружие и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

В Специальной следственной службе уточнили, что оружие незаконно хранилось на территории бывшего механическо-ремонтного завода в селе Мхчян, оформленного на имя Амбика Геворкяна, но фактически принадлежащего экс-премьеру. По версии следствия, брат бывшего главы правительства по предварительному сговору с Геворкяном хранил на территории предприятия семь автоматов, три ручных пулемета, две снайперские винтовки, одна из которых с оптическим прицелом, самозарядный карабин, нарезное охотничье ружье, самодельный пистолет, около 3 тысяч патронов.