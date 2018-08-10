NBC: в США рассказали о необходимости усиления подготовки из-за «Новичка»
Чиновники на условиях анонимности рассказали, что США необходимо усилить подготовку из-за возможного использования нервно-паралитического вещества, сообщает американский телеканал NBC.
В частности, американские официальные лица подчеркнули необходимость повышения уровня готовности и подготовки к сложным чрезвычайным ситуациям, а также сценариям контртеррора, которые могли бы иметь место в случае потенциального использования нервно-паралитического вещества, как это было в британском Солсбери при использовании яда «Новичок» для нападения на бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Отвечая на вопрос NBC о проблемах безопасности после отравления в Солсбери, в ФБР заявили, что ведомство работает с федеральными, государственными и местными правоохранительными органами «для оценки сведений по поводу любых потенциальных угроз общественной безопасности». В ФБР также попросили граждан проявлять внимательность и сообщать о подозрительной деятельности.
Отмечается, что ЦРУ и Белый дом отказались от комментариев.
Россия отрицает причастность к использованию нервно-паралитического вещества «Новичок» в британском Солсбери.