В Пуэрто-Рико заявили о 1400 погибших в результате урагана «Мария»
Власти Пуэрто-Рико оценили число погибших в результате урагана «Мария», сообщает Associated Press.
По первоначальным данным, погибли 64 человека. Согласно обновленной статистике, в результате урагана погибли 1427 человек.
Отмечается, что основное количество смертей пришлось на период начиная со второй недели бедствия. Из-за урагана оказались нарушены многие коммуникации, в том числе линии электропередач и дороги, из-за чего доступ спасателей в ряд районов был затруднен.
Ранее ученые заявили, что власти занизили число жертв урагана «Мария» примерно в 70 раз.