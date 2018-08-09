В Сирии намерены привлекать россиян религиозным туризмом

Власти Сирии планируют привлечь в страну туристов из России, сделав ставку на религиозный туризм, сообщают «Известия» со ссылкой на посла республики в России Рияда Хаддада.

Хаддад рассказал, что Дамаск восстанавливает туристическую инфраструктуру в стране и даже ведет переговоры на высоком уровне о сотрудничестве в этой сфере с Москвой.

Реклама

«Сирия хочет создать надежный фон для сотрудничества с Россией. Будем развивать в первую очередь религиозный туризм, визиты к культовым местам. Гости также смогут посетить исторические достопримечательности Дамаска и Пальмиры», — сказал он.

При этом Сирия, по словам дипломата, будет интересна представителям всех религиозных конфессий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что опыт Сирии показал, что армия России одна из самых оснащенных в мире.