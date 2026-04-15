Россиянам блокируют доступ к приложениям с включенным VPN. Что перестало работать?

Песков: в России сейчас нет запретов на использование VPN и наказания за это

Сразу несколько популярных сервисов в России перестали работать при включенном VPN — пользователи жалуются на сбои в работе маркетплейсов, онлайн-кинотеатров, приложениях магазинов и аптек, сервисах доставки, навигаторов, платежных сервисов и других. Операторы связи накануне начали предупреждать о некорректной работе приложений, а доступ к ряду площадок фактически ограничивается. О том, что меняется для пользователей и какие сервисы уже не открываются, — в материале «Газеты.Ru».

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что популярные сервисы перестали открываться у россиян при включенном VPN. Часть из них просто предупреждает о том, что для корректной работы VPN стоит выключить, другие же — полностью прекращают работу, пока включено средство обхода блокировок. Открываться перестали приложения маркетплейсов, онлайн-кинотеатров, некоторых банков и платежных сервисов, аптеки, медуслуги, детские магазины, такси, продуктовые сети.

Например, обращает внимание канал, с VPN не работают сайты «Детского мира», DNS, «Пятерочки» и РЖД. Не открываются «Золотое яблоко», «Авиасейлс», «Перекресток», «Чижик», «Братья Караваевы» и популярные приложения для аренды самокатов.

Некоторые приложения ограничиваются уведомлением о том, что пользователь использует VPN, однако многие сервисы вообще не дают пользоваться своими функциями.

Так, приложение онлайн-кинотеатра «Иви» с VPN запустить можно, однако воспроизводить фильмы оно не будет и потребует выключить VPN. Если же сначала воспроизвести файл, а потом включить VPN, сервис работает в штатном режиме, убедились в редакции «Газеты.Ru».

Приложение маркетплейса Ozon пишет, что «доступ ограничен», просит отключить VPN и попробовать зайти заново. Некоторые пользователи сообщают, что проблема наблюдается не только в приложениях, но и на сайтах.

Накануне мобильные операторы начали предупреждать россиян о возможных сбоях при включенном VPN. При входе в приложения появляется уведомление: «Включен VPN. Данные могут не отображаться» — или призывают выключить VPN, «чтобы в приложении все работало хорошо».

Позиция властей

На фоне новой волны борьбы с обходом блокировок пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о планах по введению ответственности за использование VPN.

«Сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет», — сказал представитель Кремля.

Минцифры РФ в конце марта провело совещание с крупнейшими российскими интернет-площадками, на котором обсуждалось ограничение доступа для пользователей с включенным VPN, сообщил ТАСС источник в одной из компаний, участвовавших во встрече.

«С 15 апреля сервисам рекомендовано блокировать VPN-трафик. В противном случае компаниям пригрозили исключением из белых списков, если они в них есть, и другими санкциями», — сказал собеседник агентства.

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что такие меры приняты, поскольку ведомство не поддерживает введение административной ответственности за использование VPN.

По его словам, перед Минцифры поставили задачу по снижению применения средств обхода блокировок. Обсуждали и вариант с наказаниями, но от него решили отказаться. Шадаев назвал такую меру «решением в лоб», которое ведомству «категорически не нравится», и подчеркнул, что текущий подход — это попытка найти баланс между требованиями государства и последствиями для пользователей и рынка.

Шадаев также отметил, что речь идет о выполнении уже действующих норм. По его словам, власти пытались добиться соблюдения российского законодательства со стороны зарубежных платформ, но безуспешно. В этой ситуации, добавил министр, ведомство сосредоточено на снижении использования инструментов обхода блокировок, включая VPN.

В Госдуме просят объяснений

На фоне ограничений для пользователей с VPN в Госдуме обратили внимание на противоречие — региональные власти продолжают закупать такие же технологии для государственных нужд. Об этом в беседе с RTVI заявил зампред комитета по развитию гражданского общества Сергей Обухов (КПРФ).

Он вместе с депутатом Денисом Парфеновым направил запрос в Минцифры с требованием разъяснить позицию ведомства. Парламентарии просят подтвердить или опровергнуть информацию о рекомендациях для российских платформ ограничивать доступ пользователям с включенным VPN, а также объяснить возможные последствия таких мер.

Обухов обратил внимание, что на фоне блокировок регионы открывают тендеры на закупку VPN «для государственных учреждений» на сотни миллионов рублей. По его данным, Тюменская область готова потратить 198 млн рублей, Мурманская — 19,5 млн рублей, Саратовская — 13,9 млн рублей. По словам депутата, в этом проявляется «особый цинизм» происходящего.

«Получается классическая ситуация: для чиновников — одни правила, для народа — другие. Власть понимает, что без VPN нормально работать невозможно, но гражданам в этом праве отказывает под предлогом «безопасности». Это двойные стандарты в чистом виде», — сделал вывод он.

В запросе также подняли вопрос о возможной ответственности для пользователей и о том, предусмотрена ли защита их прав при ограничении доступа. Кроме того, депутаты хотят получить «четкие ответы» о сроках действия таких мер и причинах различий в подходах к чиновникам и обычным пользователям.