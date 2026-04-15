В Кремле напомнили о предупреждениях России и Китая по Ирану

Москва и Пекин предупреждали о негативных последствиях в случае военного конфликта в Иране, именно такие последствия в данный момент и наблюдаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью India Today.

«Мы с самого начала об этом предупреждали и настаивали, что война приведет к очень-очень негативным и тяжелым последствиям не только для региональной, но и для мировой безопасности и стабильности, и для мировой экономики», — сказал он.

Кроме того, представитель Кремля назвал Иран «мощной страной», которая будет существовать всегда. Он подчеркнул, что Иран продолжает быть партнером России. Комментировать публикации президента США о якобы конце иранской цивилизации представитель Кремля отказался.

Также Песков заявил, что Иран должен иметь право на мирную атомную энергетику.

Ранее США не увидели готовности Ирана отказаться от ядерной программы.