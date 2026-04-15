Карпину посоветовали оставить тренерство ради карьеры на ТВ

Блогер Максим Никитин заявил, что главному тренеру национальной команды России Валерию Карпину стоит оставить роль футбольного наставника. Его слова передает «Чемпионат».
«Карпин для меня — не тренер, а мощная медийная личность. Его место на телевидении. Он не должен тренировать. У него там лучше получается, это объективно так. Мне кажется, что он тратит и свое, и наше время впустую», — заявил Никитин.
27 марта сборная России обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1.
К моменту перерыва сборная России вела со счетом 2:1. В раздевалке Карпин произнес экспрессивную речь с использованием матерных слов. После публикации видео с руганью тренера подвергли критике.
Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Национальная команда пропустила ЧМ-2022, чемпионат Европы-2024 и рискует не сыграть на мундиале летом 2026 года.
