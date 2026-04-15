Психолог объяснила, почему люди воспринимают лишний вес как норму

Отрицание лишнего веса — это реакция психики, которая блокирует мотивацию к изменениям и не дает сделать фокус на здоровье. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

«Феномен искажения образа тела в сочетании с механизмом психологической защиты — отрицанием — это не каприз и не бытовой самообман, а сложная реакция психики, которая стремится сохранить целостность личности перед лицом тревожащей информации. Почему так происходит? Вес набирается постепенно, и мозг фиксирует «новую норму» как безопасную, переставая воспринимать изменения как угрозу. Зеркало отражает реальность, но интерпретация этой картинки фильтруется установкой: «Я такой, как всегда». Кроме того, фраза «я нормальный по сравнению с теми, кто толще» — классический пример нисходящего социального сравнения. Сравнивая себя с теми, кому «хуже», человек снижает тревогу и сохраняет самооценку. Но цена этой защиты высока: она блокирует мотивацию к изменениям. Признать «у меня есть проблема, которую я контролирую» психологически болезненно, поэтому проще обесценить проблему, сославшись на кость, стресс или гормоны», — пояснила Булгакова.

По ее словам, такая позиция опасна: пока человек не осознает разрыв между «как я себя чувствую» и «что показывают объективные данные», зона ответственности остается размытой. Нет признания проблемы — нет и запроса на решение.

«Сместите фокус с эстетики на здоровье: не «я толстый», а «мне тяжело подниматься по лестнице, скачет давление, одышка». Телесные сигналы честнее зеркала. Используйте внешние ориентиры: фото, замеры, консультация врача дают объективную обратную связь, которую психика не может «отредактировать». Часто за отрицанием скрывается страх неудачи или отвержения. Начинайте с микро-действий: не «похудеть на 20 кг», а «пройтись 15 минут» или «добавить овощ к ужину». Маленькие шаги формируют новый опыт и мягко корректируют образ «Я». Если ощущение нереалистичности собственного тела стойкое и сопровождается тревогой, стоит обратиться к специалисту», — рекомендовала Булгакова.

